『シフレ シフレ 多機能ボストンバッグ TRC5133 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 21分に出品され04月01日 00時 21分に終了予定です。即決価格は8,328円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シフレ シフレ 多機能ボストンバッグ TRC5133 ブラック



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 42.40 cm

奥行 : 52.90 cm

重量 : 1.27 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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