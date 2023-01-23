『Websports オリジナル スキーポール プロシード TL アルミ ブラック×ブルー KPAI-OSW03 2段伸縮式 100?125c【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 10時 09分に出品され03月09日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Websports オリジナル スキーポール プロシード TL アルミ ブラック×ブルー KPAI-OSW03 2段伸縮式 100?125c
【商品説明】
・カラー：ブラック×ブルー
・サイズ：100～125cm (2段伸縮式)、重量：約270g(片方)
・シャフト：アルミ合金材 径16＋14mm
・モデル：プロシード TL アルミ KPAG-OSW03
・高品質の MADE IN JAPAN
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8327円
52 入札履歴
終了
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