『【X3個セット】 フォード CE3 トリートメント 3000g【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 07時 18分に出品され04月17日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー フォードヘア化粧品 商品名・内容量 CE3 トリートメント ＜3000g ×3個＞ 商品説明 プロフェッショナルの技術を満足させる サロンユースの弱酸性ヘアケア剤。 ＜CE3 トリートメント＞ 毛髪内部の補強を中心に表面の保護も同時にしっかり行うプロフェッショナルサロントリートメント。 区分 日本製・化粧品 ＞ ヘアケア ＞ トリートメント 広告文責 株式会社ウィナス 03-5956-5450
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落札価格8327円
632 入札履歴
終了
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