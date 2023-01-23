『EKシールチェーン 520SRX2 140L シルバー×シルバー SKJ（セミプレスクリップジョイント） EKチェーン（江沼チェーン）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 02時 18分に出品され05月02日 02時 18分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【適合】汎用 【商品説明】長寿命を保証するソリッドブシュ 高耐久ソリッドローラ 四方かしめピン 特殊合金プレート 軽量化のための内プレート穴採用 特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献 江沼製作所EKシールチェーン520 SRX2シリーズ チェーンサイズ：520 リンク数：140L 外プレート×内プレート：クロムシルバー×ニッケルシルバー ジョイントタイプ：SKJ（セミプレスクリップジョイント）

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