ダックスDAKS タイピン タイバー DK01023【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ダックスDAKS タイピン タイバー DK01023



【商品説明】

・Material: Brass with Exclusive Gift Package.

・Representing the British toradyisyonaruburando "Ducks". Boasting more than 100?years of history and tradition and till today the world will be highly valued as the from a trusted brand.

・Use them with soft cloth after, gently with a damp cloth. Moisture do not store in places that have a slot. Cosmeti



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 10.40 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。