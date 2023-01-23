『突っ張り型キャットタワー 爪とぎ 全麻縄巻き (228-244cm)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 48分に出品され03月24日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体：高さ228-244cmと245-265cmの2タイプ（調節可能） 台座：幅39.5×奥行39.5×厚さ2cm 柱：径12cm 棚板：幅29.5×奥行39.5×厚さ1cm 主材： 麻、木
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落札価格8327円
917 入札履歴
終了
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