『突っ張り型キャットタワー 爪とぎ 全麻縄巻き (228-244cm)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 48分に出品され03月24日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 本体：高さ228-244cmと245-265cmの2タイプ（調節可能） 台座：幅39.5×奥行39.5×厚さ2cm 柱：径12cm 棚板：幅29.5×奥行39.5×厚さ1cm 主材： 麻、木