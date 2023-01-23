『ムスタッシュ ボディバッグ メンズ レディース ポリエステル YUQ-5763 グレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 21分に出品され03月25日 05時 21分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ ボディバッグ メンズ レディース ポリエステル YUQ-5763 グレー



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・ボディバッグ メンズ レディース ポリエステル 父の日

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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