『ムスタッシュ ボディバッグ メンズ レディース ポリエステル YUQ-5763 グレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 21分に出品され03月25日 05時 21分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ ボディバッグ メンズ レディース ポリエステル YUQ-5763 グレー
【商品説明】
・ストラップの種類: クロスボディ
・ボディバッグ メンズ レディース ポリエステル 父の日
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8327円
957 入札履歴
終了
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