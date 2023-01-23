『リー リュック 軽量 Leeロゴ刺繍 フラップ型 メンズ ブラックボディ×ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 07時 59分に出品され03月04日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リー リュック 軽量 Leeロゴ刺繍 フラップ型 メンズ ブラックボディ×ホワイト
【商品説明】
・タテ47cmxヨコ32cmxマチ13cm
・ポケットの数:6(外側5/内側1)
・メイン素材: ポリエステル
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: バックル
・表地: ポリエステル
・重量:600g
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 38.40 cm
奥行 : 50.40 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8327円
74 入札履歴
終了
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