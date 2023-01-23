『リー リュック 軽量 Leeロゴ刺繍 フラップ型 メンズ ブラックボディ×ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 07時 59分に出品され03月04日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リー リュック 軽量 Leeロゴ刺繍 フラップ型 メンズ ブラックボディ×ホワイト



【商品説明】

・タテ47cmxヨコ32cmxマチ13cm

・ポケットの数:6(外側5/内側1)

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: バックル

・表地: ポリエステル

・重量:600g



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 50.40 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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