『moustache ムスタッシュ ボディバッグ ワンショルダー メンズ BBB-4667 (キャメル)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 40分に出品され04月13日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
moustache ムスタッシュ ボディバッグ ワンショルダー メンズ BBB-4667 (キャメル)
【商品説明】
・【サイズ】横160mm×縦335mm×幅50mm
・【ショルダーベルト】約 最長1240mm
・【ポケット数】外：2 内：1
・【素材】合皮×ポリエステル
・【重さ】約300ｇ
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8327円
377 入札履歴
終了
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