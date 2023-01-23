『moustache ムスタッシュ ボディバッグ ワンショルダー メンズ BBB-4667 (キャメル)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 40分に出品され04月13日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

moustache ムスタッシュ ボディバッグ ワンショルダー メンズ BBB-4667 (キャメル)



【商品説明】

・【サイズ】横160mm×縦335mm×幅50mm

・【ショルダーベルト】約 最長1240mm

・【ポケット数】外：2 内：1

・【素材】合皮×ポリエステル

・【重さ】約300ｇ



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ moustache

ムスタッシュ

ボディバッグ

ワンショルダー

メンズ

BBB-4667

(キャメル)