『釣り餌 アジ爆釣物語 20個入1ケース釣り餌ヒロキュー配合餌【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 15時 15分に出品され03月23日 15時 15分に終了予定です。即決価格は8,327円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アジ爆釣物語 20個入1ケース釣り餌ヒロキュー配合餌



【商品説明】

・内容量１袋約0.7ｋｇ ドライタイプ



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。