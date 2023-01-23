『ランバン コレクション名刺入れ クウルールドヴァン JLMW0GM1 LANVIN COLLECTION カードケース 牛革 レザー メンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 14時 17分に出品され03月12日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,326円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ランバン コレクション名刺入れ クウルールドヴァン JLMW0GM1 LANVIN COLLECTION カードケース 牛革 レザー メンズ
【商品説明】
・カラー：【10】ブラック 【20】チョコ 【34】ブルー 【60】グリーン 【D10】オールブラック
・サイズ：約W11.5×H7×D2cm 重量：約50g
・仕様：内側：名刺入れ×1 カードポケット×3 フリーポケット×1
・付属：ブランド専用BOX 備考： 現在の染色技術では摩擦や水濡れによる多少の色落ちは避けられません。汗や水等に濡れると色落ちして、衣服を汚したり、色ムラやシミになる場合があります。雨の日に白や淡色系の衣服を着用される場合には、十分ご注意ください。
・素材：外側：牛革 内側：牛革
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8326円
698 入札履歴
終了
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