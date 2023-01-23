『BlackDiamond(ブラックダイヤモンド) ハーフドーム S-M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 16分に出品され04月27日 22時 16分に終了予定です。即決価格は8,325円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BlackDiamond(ブラックダイヤモンド) ハーフドーム S-M
【商品説明】
・Co-molded EPS foam with low profile polycarbonate shell
・Easily adjustable chin strap
・One handed fit adjustment dial
・Streamlined， lightweight headlamp clips
・Updated， low profile suspension system
CMR-X07KXZ133N
【サイズ】
高さ : 16.51 cm
横幅 : 30.48 cm
奥行 : 30.48 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8325円
993 入札履歴
終了
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