『アルパイン(ALPINE) 地上デジタルフィルムアンテナキット KAE-400DT【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 15時 38分に出品され04月17日 15時 38分に終了予定です。即決価格は8,325円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 対応モデル 【カーナビ】 VIE-X088/VIE-X08S/VIE-X08/VIE-X077シリーズ

対応モデル 【地デジチューナー】 TUE-T330

VIE-X05/VIE-X066シリーズには対応しておりません

TUE-T310，VIE-X075B4，VIE-X07B4，VIE-X07S4にも対応しておりません

VIE-X08Vも対応可能です、アンテナ形状が多少違いますが取付可能です