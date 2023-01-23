『G-FORM ジーフォーム PRO-X2 エルボーパッド MTB バイクプロテクター 肘 ひじ エルボーガード 大人用 1ペア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 15時 12分に出品され03月24日 15時 12分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

G-FORM ジーフォーム PRO-X2 エルボーパッド MTB バイクプロテクター 肘 ひじ エルボーガード 大人用 1ペア



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.11 cm

横幅 : 18.29 cm

奥行 : 24.10 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。