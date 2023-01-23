『Evoluent バーティカルマウス 右手用 Bluetooth Mac用 (※Windows非対応) エルゴノミクスデザイン VM4RB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 07時 09分に出品され04月26日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
快適さと健康のために前腕のねじれを回避
快適で使いやすい
調節可能な光学センサー
マウス上でポインタースピードを調整することが可能。
改善された親指部分 親指部分は、以前のバージョンに比べて、より快適さを提供するために改善されています。
ポインタ速度インジケータ搭載
親指操作の2ボタン
単三電池1個使用 平均利用3-5ヶ月
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落札価格8324円
464 入札履歴
終了
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