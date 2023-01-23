『カドゥ 松野屋牛革がま口 長財布（黒）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 49分に出品され03月23日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カドゥ 松野屋牛革がま口 長財布（黒）
【商品説明】
・スマートフォンも収まる大きさなので財布の役目とバッグの役目をひとつにできます。
・留め具の種類: ファスナー
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8324円
632 入札履歴
終了
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