『SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 46分に出品され03月27日 21時 46分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【梱包目安サイズ】
高さ : 7.87 cm
横幅 : 14.22 cm
奥行 : 14.73 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【商品説明】
・アイレリーフ:15?
・プリズム:ポロプリズム
・倍率 : 8倍
・実視界:6.7
・対物レンズ : 25mm
・対物レンズ:マルチコート
・明るさ:9.8
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落札価格8324円
563 入札履歴
終了
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