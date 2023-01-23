『佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) unisex アルミニウム ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 10時 06分に出品され05月09日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) unisex アルミニウム ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネー
【商品説明】
・カラー：ピンク/ホワイト
・サイズ：43cm
・性別：ユニセックス
・技術：メタックス
・素材：本体/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン
【サイズ】
高さ : 2.30 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 11.60 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8324円
177 入札履歴
終了
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