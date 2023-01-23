『グリーンライフ(GREEN LIFE) ベビーゲートプラス(拡張付) 幅69~93×奥行5×高さ69cm オートクローズ CSP-W93(F【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 42分に出品され03月23日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

グリーンライフ(GREEN LIFE) ベビーゲートプラス(拡張付) 幅69~93×奥行5×高さ69cm オートクローズ CSP-W93(F



【商品説明】

・[対象] 6ヶ月 ～ 24ヶ月

・[本体サイズ] サイズ：幅69～93×奥行5×高さ69cm

・[素材] 素材・材質：本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

・[製造国] 中華人民共和国



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 70.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。