『パーヴォ・ヤルヴィ マーラー: 交響曲全集 Blu-ray Disc【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 13時 48分に出品され04月19日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ご注文後のキャンセル・返品は承れません。

発売日:2015年11月20日/商品ID:4081429/ジャンル:CLASSICAL/フォーマット:Blu-ray Disc/構成数:5/レーベル:C Major/アーティスト:パーヴォ・ヤルヴィ、他/アーティストカナ:パーヴォ・ヤルヴィ/タイトル:マーラー: 交響曲全集/タイトルカナ:マーラー コウキョウキョクゼンシュウ