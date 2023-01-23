『パーヴォ・ヤルヴィ マーラー: 交響曲全集 Blu-ray Disc【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 13時 48分に出品され04月19日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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発売日:2015年11月20日/商品ID:4081429/ジャンル:CLASSICAL/フォーマット:Blu-ray Disc/構成数:5/レーベル:C Major/アーティスト:パーヴォ・ヤルヴィ、他/アーティストカナ:パーヴォ・ヤルヴィ/タイトル:マーラー: 交響曲全集/タイトルカナ:マーラー コウキョウキョクゼンシュウ
英15discs CD Richard Wagner， Wiener Philharmoniker， Georg Solti Der Ring Des Nibelungen 4141002 Decca /01650
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落札価格8324円
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