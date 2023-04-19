『Blu-ray)LiSA/LiVE is Smile Always〜LiVE BEST 2011-2022&LADY B (VVXL-154)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 09時 14分に出品され03月29日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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メディア： Blu-ray
発売日： 2023/04/19
【通常盤】LiSAのキャリア初のライヴ・ベスト。2011年の1stライヴツアーから2022年『LiVE is Smile Always〜Eve&Birth〜』まで、圧巻パフォーマンスをフルボリュームで収める。
[カテゴリ:LiSA][6]
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落札価格8324円
193 入札履歴
終了
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