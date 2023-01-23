『ベルト織機 インクルルーム 大 アシュフォード ASHFORD INKLE LOOM BELT WEAVING 手織機 ベルト織り機【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 16分に出品され03月26日 09時 16分に終了予定です。即決価格は8,324円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アシュフォード社 ベルト織機（大）



糸掛け棒の長さ １０ｃｍ（有効織り幅７．５ｃｍ。ぎりぎりだと糸が外れます）

織長 １．３-２．８ｍ



付属品 ベルトシャトル１本 固定クランプ



※糸は付属しません。



※お客様による組立が必要です

必要工具 ゴムハンマー、または木づち ＋ドライバー（２番ポジドライバー・一般的な２番ドライバーで代用可能）。

ご希望でしたら＋１６５０円で組み立ててから出荷いたします。