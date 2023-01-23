『アイコム ネックアーム型セッドセット VS-2L/VS-2SJなどが必要 HS-95 ブラック 小型【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 03分に出品され03月24日 19時 03分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイコム ネックアーム型セッドセット VS-2L/VS-2SJなどが必要 HS-95 ブラック 小型



【商品説明】

・カラー: ブラック

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・品名:ネックアーム型ヘッドセット

・型番:HS-95

・対応機種:IC-4100



【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 19.56 cm

奥行 : 25.15 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。