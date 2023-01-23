『ティムコ(TIEMCO) フライライン サイエンティフィック アングラーズ エリアブースター WF 85FT 25.9m #6 160グレイン F 2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 03分に出品され03月17日 14時 03分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

テーパー:WF ウェイトフォワードテーパー

主な対応魚種:ヤマメ イワナ ニジマス レインボートラウト ブラウントラウト アメマス サクラマス サツキマス レイクトラウト ブラウントラウト イトウ

主な対応釣種:フライフィッシング

素材:PVC

番手:#6 / 全長:85FT(25.9m) / 重量:160グレイン / 20lbコア

タイプ:フローティング

カラー:オレンジ



【商品説明】

高いコストパフォーマンスで人気ながらも惜しまれつつ廃番となっていたエリアブースターが再登場。

トラブルなくイージーに打ち返せるテーパーとウェイト設定はそのままに今回はオレンジ単色のカラー設定です。

エリアトナーメンター御用達。

全長85、AST、ラインカラーはオレンジ、先端ループ付き。日本特注。



【商品詳細】

ブランド：ティムコ(TIEMCO)

商品名：ティムコ(TIEMCO) フライライン サイエンティフィック アングラーズ エリアブースター WF 85FT 25.9m #6 160グレイン F 20lbコア

製造元：ティムコ(TIEMCO)

商品番号：0



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