『ヤナセ 硬式 木製 バット 複合バット 合竹 打球部メイプル×芯ラミ YMB-512 ブラック×ブラウン 85.0cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 09時 39分に出品され04月13日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤナセ 硬式 木製 バット 複合バット 合竹 打球部メイプル×芯ラミ YMB-512 ブラック×ブラウン 85.0cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。