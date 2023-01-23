『YSパーク エクストラロング スタイラー YS-120EL1 【ヘアブラシ】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 35分に出品され03月20日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 楕円部直径：85x75mm 全長：280mm 行：25 列：16