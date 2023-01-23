『クオレ michite by AXI シャンプー Ａ 500ｍｌ トリートメント Ａ 500g 詰替え【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 15時 18分に出品され04月09日 15時 18分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クオレ michite by AXI シャンプー Ａ 500ｍｌ トリートメント Ａ 500g 詰替え



【商品説明】

・絡まりやすい/ツヤがない/うねる/ごわつく



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 23.30 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。