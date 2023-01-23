『レンガブロック 花壇 花壇の作り方 初心者 花壇 レンガ 花壇ブロック おしゃれ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 18時 08分に出品され05月10日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ガーデンウォールと、接着剤ナルシルバーミニのセットです。このセットで手軽に長方形の花壇を組み立てられます。パステルトーンの古びた風合いのレンガの壁が、優しいレトロな雰囲気たっぷり。ガーデンやベランダ、アプローチの隅っこを、小さく可愛くアレンジできます。 製造国:中国(接着剤:日本) 素材・材質:【ガーデンウォール】コンクリート 重量:【Y-S】約3.1kg【Y-C】約1.3kg 成分:【ナルシルバーミニ】水性接着剤 内容量:【ナルシルバーミニ】350g 仕様:【ナルシルバーミニ】使用期限:製造日より1年間溶剤不使用 セット内容:Y-S×2個Y-C×4個ナルシルバーミニ×1個 ※サプライヤー直送品 ご注文後2〜3営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)
プランタースタンド 花台 プランターケージ スタンド おしゃれ ディスプレイ アンティーク シャビー アイアン ガーデンラック フラワーラック 鳥かご風
¥ 8321
ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 28cm スクエア ベース 97782
¥ 8320
Clay 花器 マットホワイト 径 約23×高さ 約30cm ZARA CC190077-101
¥ 8320
甘さを抑え、高級あふれるデザインの花台。玄関や、お部屋のインテリアを際立たせたい時には最適のアイテム 花台 台 サイドテーブル おしゃれ 木製天板
¥ 8320
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 32.5 cm 幅 14 cm 大きい 2300073
¥ 8320
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¥ 8320
大塚硝子 フラワーマーケット Pro 円柱 フラワーベース ハンドメイド 花瓶 高さ30×10cm ブルー 日本製 5594BU-OT
¥ 8320
香蘭社 花瓶 ルリローズガーデン 瑠璃 21.6cm R1242-NH71 個
¥ 8320
Lyngby PorcelaenLyngby Curve Vase ホワイト&マットホワイト H12，5cm 20540 カーブベース リュ
¥ 8320
信楽焼 信楽散歩 12号 古陶水盤 332-05
¥ 8320
ダルトン(Dulton) プラスチック ゴミ箱 トラッシュカン 45リットル グリーン ふた キャスター 水抜き穴 高さ575mm 幅380
¥ 8320
ホルムガード HOLMEGAARD OLD ENGLISH フラワーボウル φ 19cm 4343800 花瓶
¥ 8320
NXstyle ガーデンウォールGセット YKN-G 9900781[検索用キーワード＝レンガブロック 花壇 花壇の作り方 初心者 花壇 レンガ 花壇ブロック おしゃれ]
¥ 8319
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 40 cm 幅 17.5 cm 大きい 2300038
¥ 8319
Bjor1 Wiinblad ビヨン・ヴィンブラッド Flower Vase フラワーベース Eva Vase blue 花びん 北欧雑貨・
¥ 8319
NXstyle ガーデンウォールGセット YKN-G 9900781[検索用キーワード＝レンガブロック 花壇 花壇の作り方 初心者 花壇 レンガ 花壇ブロック おしゃれ]
¥ 8319
NXstyle ガーデンウォールGセット YKN-G 9900781[検索用キーワード＝レンガブロック 花壇 花壇の作り方 初心者 花壇 レンガ 花壇ブロック おしゃれ]
¥ 8319
NXstyle ガーデンウォールGセット YKN-G 9900781[検索用キーワード＝レンガブロック 花壇 花壇の作り方 初心者 花壇 レンガ 花壇ブロック おしゃれ]
¥ 8319
落札価格8323円
430 入札履歴
終了
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