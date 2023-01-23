『レンガブロック 花壇 花壇の作り方 初心者 花壇 レンガ 花壇ブロック おしゃれ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 18時 08分に出品され05月10日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ガーデンウォールと、接着剤ナルシルバーミニのセットです。このセットで手軽に長方形の花壇を組み立てられます。パステルトーンの古びた風合いのレンガの壁が、優しいレトロな雰囲気たっぷり。ガーデンやベランダ、アプローチの隅っこを、小さく可愛くアレンジできます。 製造国:中国(接着剤:日本) 素材・材質:【ガーデンウォール】コンクリート 重量:【Y-S】約3.1kg【Y-C】約1.3kg 成分:【ナルシルバーミニ】水性接着剤 内容量:【ナルシルバーミニ】350g 仕様:【ナルシルバーミニ】使用期限:製造日より1年間溶剤不使用 セット内容:Y-S×2個Y-C×4個ナルシルバーミニ×1個 ※サプライヤー直送品 ご注文後2〜3営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)