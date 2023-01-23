『【５個セット】【ボミットバスター錠 5mg 犬猫用消化器機能異常治療剤 100錠×５個】【動物用医薬品】[消化器官用薬 / 胃腸薬]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 40分に出品され03月08日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ボミットバスター錠は、犬猫の嗜好性が高い素材に、塩酸メトクロプラミドを配合した犬猫用制吐・消化器機能異常治療剤です。

臨床試験において、胃炎・腸炎等に伴う嘔吐や食欲不振の犬猫に使用され、有効性及び安全性が確認された動物用医薬品です。