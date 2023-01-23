『DAddario ダダリオ ギターストラップ Suede Leather 25SS02-DX Honey 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 19時 36分に出品され04月18日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DAddario ダダリオ ギターストラップ Suede Leather 25SS02-DX Honey 国内正規品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.13 cm
横幅 : 9.14 cm
奥行 : 21.59 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8323円
761 入札履歴
終了
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