『エックスガール レディースタウンリュック・ビジネスリュック VELVET MINI DAYPACK 105213053006 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 05時 54分に出品され04月17日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エックスガール レディースタウンリュック・ビジネスリュック VELVET MINI DAYPACK 105213053006 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ， 取り外し可能

・タテ23cmxヨコ20.5cmxマチ10cm

・ポケットの数:2(外側2/内側0)

・持ち手の全長:19cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 合繊

・重量:430g



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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