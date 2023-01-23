『プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット165 PMT165 Mグレー(MGRY)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 20時 42分に出品され03月07日 20時 42分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット165 PMT165 Mグレー(MGRY)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。