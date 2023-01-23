『セルスター コンパクトタイプインバーターPI-500/12 AC100V定格出力400W/最大出力500WUSB5V定格出力2.1A/最大出【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 01時 13分に出品され03月11日 01時 13分に終了予定です。即決価格は8,323円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セルスター コンパクトタイプインバーターPI-500/12 AC100V定格出力400W/最大出力500WUSB5V定格出力2.1A/最大出力2.4ADC12V専用 CELLSTAR



【商品説明】

・AC100V(定格出力400W/最大出力500W)

・DC12V車専用

・USB5V(定格出力2.1A/最大出力2.4A)