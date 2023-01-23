『新品 アイリスオーヤマ 脱毛器 光美容器 エピレタモーション ホームパルスライト式 EP-0337-p ピンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 03時 50分に出品され03月11日 03時 50分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2)37万発・ピンク EP-0337-p

・・Style:2)37万発

・商品サイズ(cm):幅約13.0x奥行約9.0x高さ約4.0

・電源入力:AC100-240V、50/60Hz、0.5A

・消費電力:18W(専用ACアダプター)

・重量本体:本体220g 照射口サイズ:3.0×0.9(2.7平方センチメートル) 照射回数:370000回 出力段階:5段階 ACアダプターのコード長さ:約1.8m 出力:DC12V、1.5A 安全機能:肌色センサー、タッチセンサー

・本体重量(kg):