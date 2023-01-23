『425×1520mmレーキ(樹脂製/5本組) /78-0462-74【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 20時 03分に出品され03月22日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全長：1520mm 先端幅：290/425mm 先端長さ：400mm 21本爪 重量：1kg 材質：先端：樹脂（PP）、柄：天然木 用途：落ち葉やゴミ、除草後の集草作業 先端幅を調整板で調整可能です。 先端が樹脂製の為軽量です。 5本入り コード品番：EA650RB-3
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落札価格8322円
897 入札履歴
終了
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