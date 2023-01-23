『G413CB(カーボン) Carbon and Silver 有線キーボード 日本語配108キー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 03時 16分に出品され03月04日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

G413CB(カーボン) Carbon and Silver 有線キーボード 日本語配108キー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。