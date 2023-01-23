『硝子ウォーターベース 菊低【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 32分に出品され03月17日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

サイズ・容量

サイズ表記は高×幅×奥行の順となっております。



規格

材質：硝子・ブリキ

生産国：中国





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