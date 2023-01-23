『硝子ウォーターベース 菊低【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 32分に出品され03月17日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細
サイズ・容量
サイズ表記は高×幅×奥行の順となっております。
規格
材質：硝子・ブリキ
生産国：中国
ウォータベース ガーデニング メダカ 苔玉 水盤 フラワーベース テーブルアクアリウム
睡蓮鉢 ガラスボウル おしゃれ 楕円型
金魚鉢 ビオトープ すいれん鉢 観葉植物
水生植物 ウォーターガーデニング
ハイドロカルチャー インテリア
ガラス インテリア ガラス 花瓶
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落札価格8322円
610 入札履歴
終了
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