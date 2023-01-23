『Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け /【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 46分に出品され03月13日 20時 46分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け /



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.70 cm

奥行 : 11.70 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。