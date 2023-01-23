『Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け /【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 46分に出品され03月13日 20時 46分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け /
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 10.70 cm
奥行 : 11.70 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8322円
501 入札履歴
終了
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