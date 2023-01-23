『写真撮影用背景 5x7フィート ピンクの花柄 婚礼用 D-9354 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 11時 08分に出品され04月15日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名写真撮影用背景 5x7フィート ピンクの花柄 婚礼用 D-93545x6.5ft Pink Flower Backdrop Photography Background Wedding Background Floral Photography Backdrop Dessert Table Decor Birthday Banner D-9354ブランド：AOSTO商品サイズ：5x6.5ft(150x200cm)高さ：2.7 cm横幅：25 cm奥行：28.7 cm重量：5126 g商品番号：130209色：Pink素材：Vinyl