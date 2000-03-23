『コールマン(Coleman) キャンパーインフレーターマット ダブルセットII 2000032353【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 03時 40分に出品され04月01日 03時 40分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) キャンパーインフレーターマット ダブルセットII 2000032353



【商品説明】

・付属品:収納ケース

・使用サイズ:約63×195×5(h)cm (1枚あたり)

・厚さ5cmでさらに快適な寝心地。使い方が広がる2枚組みセット

・収納時サイズ:約直径20×70cm

・材質:ポリエステル、ポリウレタンフォーム

・重量:約3.5kg



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 70.30 cm

重量 : 4.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。