『コールマン(Coleman) キャンパーインフレーターマット ダブルセットII 2000032353【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 03時 40分に出品され04月01日 03時 40分に終了予定です。即決価格は8,322円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) キャンパーインフレーターマット ダブルセットII 2000032353
【商品説明】
・付属品:収納ケース
・使用サイズ:約63×195×5(h)cm (1枚あたり)
・厚さ5cmでさらに快適な寝心地。使い方が広がる2枚組みセット
・収納時サイズ:約直径20×70cm
・材質:ポリエステル、ポリウレタンフォーム
・重量:約3.5kg
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 70.30 cm
重量 : 4.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8322円
41 入札履歴
終了
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