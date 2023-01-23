『猫トイレ 大型 フルカバー スコップ付き 猫 子猫 ねこ トイレ 本体 ネコトイレ 猫用トイレ キャットトイレ 飛び散り防止 隠す 目隠し 猫用品 お掃除簡単【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 15時 15分に出品され04月18日 15時 15分に終了予定です。即決価格は8,321円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Point.01】 おしゃれなデザイン

インテリア家具などに合わせても違和感のない大空間の猫用トイレ。自然に溶け込んだおしゃれなデザイン。

【Point.02】 大空間設計

トイレの中身は猫がゆったりして安心して排泄できる大空間の設計。

【Point.03】 猫砂を撒き散らさない

猫砂を中に入れることによって、猫が排泄した後の砂の掻き出し行為を仕切りでガード。また、出入り口は猫砂を取り除く用に穴が空いているため、お部屋を汚すことなく安心してトイレすることができます。

【Point.04】 猫砂の交換も簡単

蓋を開けることによって、排泄物が溜まった猫砂を簡単に処理することができます。また、引き出し式になっており、猫砂の入れ替えも簡単に行えることができます。

【Point.05】 猫用トイレに関する小物を収納

収納ポケットが取り付けられており、トイレに関するアイテムを収納することができます。例えば、消臭スプレーなど収納しておけば、猫砂入れ替え時にすぐに使用することができます。

【商品概要】

品名:猫のトイレ

材質:ポリスチレン

寸法:59.5