『DICE (ダイス) サングラス アウトドア FLOATING GLASSES フローティンググラス FLG-01M MBK マットブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 10分に出品され03月13日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DICE (ダイス) サングラス アウトドア FLOATING GLASSES フローティンググラス FLG-01M MBK マットブラック



【商品説明】

・水に浮くフローティンググラス

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。