『DICE (ダイス) サングラス アウトドア FLOATING GLASSES フローティンググラス FLG-01M MBK マットブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 10分に出品され03月13日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DICE (ダイス) サングラス アウトドア FLOATING GLASSES フローティンググラス FLG-01M MBK マットブラック
【商品説明】
・水に浮くフローティンググラス
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8320円
686 入札履歴
終了
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