『コタ アイケア COTA i CARE トリートメント3 800ｇ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 20時 03分に出品され04月29日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コタ アイケア COTA i CARE トリートメント3 800ｇ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 10.30 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。