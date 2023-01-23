『ゼンスイ 水中マルチカラーLED 600【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 53分に出品され03月20日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンスイ 水中マルチカラーLED 600
【商品説明】
・シンプルタイマー機能
・簡単リモコン調色
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 7.90 cm
奥行 : 63.40 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ゼンスイ 水中マルチカラーLED 600
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落札価格8320円
674 入札履歴
終了
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