『イチネンTASCO ピアシングプライヤー フロンガス回収用 TA173C【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 00時 17分に出品され04月08日 00時 17分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 適合銅管径:1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用

接続ポート:ボールバルブ付1/4 フレアオス

全長:250mm