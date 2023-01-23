『飛沫飛散防止パネル アクリル製 透明 3mm厚 600x900mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 41分に出品され03月18日 12時 41分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に！

置くだけでかんたんに設置！

材質はガラスより軽量で透明度がよく、キズがつきにくいアクリルキャスト版

差し込むだけ簡単とりつけ

テーブル・カウンター用