『Bloomingville(ブルーミングヴィル) グレイズフラワーポット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 11時 08分に出品され03月04日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bloomingville(ブルーミングヴィル) グレイズフラワーポット



【商品説明】

・※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。

・サイズ：Φ12.5×H12.5cm、（全長）L55cm

・素材：セッ器



【サイズ】

高さ : 18.70 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 28.90 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。