『Bloomingville(ブルーミングヴィル) グレイズフラワーポット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 11時 08分に出品され03月04日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bloomingville(ブルーミングヴィル) グレイズフラワーポット
【商品説明】
・※植物、アクセサリー等は商品に含まれておりません。
・サイズ：Φ12.5×H12.5cm、（全長）L55cm
・素材：セッ器
【サイズ】
高さ : 18.70 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 28.90 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8320円
678 入札履歴
終了
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