『キャティーマン ネコちゃんの牛乳 成猫用 ２００ｍｌ×２４本セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 00時 53分に出品され04月30日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,320円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャティーマン ネコちゃんの牛乳 成猫用 ２００ｍｌ×２４本セット



【商品説明】

・お腹にやさしい乳糖ゼロの愛猫用牛乳。タウリン配合。

・ビタミン、ミネラル、カルシウム、そして食物からの摂取が頼りの必須栄養素タウリン配合。成猫の健全な生活をサポートします。

・原産国：オーストラリア

・成猫期にぴったりな成分調整の毎日おいしく与えられる牛乳です。



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 38.50 cm

重量 : 5.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。