『SIGHTRONJAPAN サイトロンジャパン 天体望遠鏡 『NEWTONY DIY（ニュートニーディーアイワイ）』学習用天体望遠鏡組立キッ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 13分に出品され03月26日 07時 13分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIGHTRONJAPAN サイトロンジャパン 天体望遠鏡 『NEWTONY DIY（ニュートニーディーアイワイ）』学習用天体望遠鏡組立キッ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。