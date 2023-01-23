『イヤホン SoundMAGIC E10 ノイズキャンセリング 有線 カナル型 強力低音 HIFIステレオ スポーツ (グレー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 14時 17分に出品され04月16日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イヤホン本体

【商品名】

SoundMAGIC E10 イヤホン ノイズキャンセリング 有線 カナル型 強力低音 HIFIステレオ スポーツ (グレー)

SoundMAGIC



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 8.13 cm

奥行 : 16.76 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。